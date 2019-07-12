Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in, Rusya Güvenlik Konseyi'ni Ukrayna gündemiyle topladığı açıklandı.

Açıklamada, "Toplantıda, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile dün yaptığı telefon görüşmesi dikkate alınarak, Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkiler ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

Putin, dün, Zelenskiy ile Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümü konusunda telefonda görüşmüştü.

Görüşmede, Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümü konusunun ele alındığını belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, "Tarafların tutukladığı kişilerin iadesiyle ilgili uzman düzeyinde çalışmaya devam edilmesinde mutabık kalındı." dedi.

Peskov, görüşmede, Normandiya formatında temasların sürdürülmesi konusunun da gündeme geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA