İsrail vatandaşı İrina Şofaniya, kendisi de İsrail vatandaşı olan Dürzi eşinin soyadını taşıdığı için İsrail havayolu şirketi El Al tarafından yoğun arama ve soruşturmaya tabi tutulduğunu ve uçağa binmesinin engellendiğini söyledi.

Doktor olan ve sık sık seyahat etmek zorunda olduğunu belirten İrina Şofaniya, Dürzi biriyle evli olduğu ve Arapça bir soyadı taşıdığı için İsrail Havayolu Şirketi El Al tarafından ırkçı muameleye tabi tutulduğunu aktardı.

İsrail resmi Havayolları El Al’da 3 defa aynı ırkçı muameleye maruz kaldıktan sonra, İrina Şofeniya olayı Tel Aviv’de mahkemeye taşıdı.

Havayolu şirketi personelinin hiçbir gerekçe olmadan uçağa binmesini engellediği ve diğer yolcuların aksine kendisine ayrımcılık yaptığını öne süren İrina Şofaniya, şirketten 25 bin dolar tazminat talep etti.

Tel Aviv Mahkeme’sinde görülen davada, İrina Şofaniya’nın ayrımcılığa uğradığına hükmedilirken, İsrail resmi havayolu şirketi El Al’da para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Quds Al Arabi

