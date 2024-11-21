Putin: ABD tüm dünyayı küresel bir çatışmaya doğru itiyor

Putin, devlet televizyon kanalından yaptığı konuşmada, Batı yapımı uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanılmasından sonra yaşanan olaylara ilişkin Rus ordusuna, vatandaşlara, dünyadaki dost ülkelere ve Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma ihtimaline dair yanılsama içinde olanlara bilgi vermek istediğini belirtti.

Batı'nın Ukrayna'da kışkırttığı çatışmayı tırmandırmaya devam ettiğine dikkati çeken Putin, ABD ve NATO müttefiklerinin daha önce Rusya topraklarında uzun menzilli hassas silah sistemlerinin kullanılmasına izin verdiklerini açıkladıklarını anımsattı.

Bu silahları üreten ülkelerin askeri uzmanlarının doğrudan katılımı olmadan bu tür silahların kullanılmasının imkansız olduğunu savunan Putin, 19 Kasım'da ABD yapımı 6 ATACMS füzesi ve 21 Kasım'da İngiltere yapımı Storm Shadow ve ABD yapımı HIMARS ile birleşik füze saldırısıyla Rusya topraklarında Bryansk ve Kursk bölgesindeki askeri hedeflerin vurulduğunu söyledi.

O andan itibaren Batı'nın kışkırttığı Ukrayna'daki bölgesel çatışmanın küresel nitelikte unsur kazandığını dile getiren Putin, Rus hava savunma sistemlerinin saldırıları püskürttüğünü, Ukrayna'nın açıkça belirlediği hedeflere ulaşamadığını aktardı.

Bu tür silahların kullanılmasının "özel askeri operasyon" bölgesindeki çatışmaların gidişatını etkileyemeyeceğini ifade eden Putin, Rus birliklerinin tüm muharebe hattı boyunca başarılı şekilde ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına cevap olarak, 21 Kasım'da Rus ordusunun, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine bir saldırı gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Rus lider Putin, "En yeni Rus orta menzilli füze sistemlerinden biri, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyle test edildi. Roketle uğraşan bilim insanlarımız buna 'Oreşnik' adını verdiler. Testler başarılı oldu, fırlatma hedefine ulaştı. Ukrayna topraklarında, bugün bile füze teknolojisi ve diğer silahlar üreten, Sovyetler Birliği zamanından beri bilinen en büyük sanayi komplekslerinden biri Dnepropetrovsk şehrinde vuruldu." diye konuştu.

ABD'nin Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesinde orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırma planlarına cevap olarak orta ve kısa menzilli füzeler geliştirdiklerinin altını çizen Putin, ABD'nin 2019'da Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı çekilerek hata yaptığını söyledi.

Bugün ABD'nin sadece bu tür füzeleri üretmekle kalmadığını Avrupa dahil dünyanın farklı bölgelerine tatbikatlar esnasında aktardığını da kaydeden Putin, Rusya'nın bu silahları dünyanın başka bir yerine konuşlandırmama yükümlülüğünü gönüllü olarak sürdüreceğini dile getirdi.

NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik saldırgan eylemlerine cevap olarak "Oreşnik" füze sistemini savaş koşullarında test ettiklerini tekrarlayan Putin, "Orta ve kısa menzilli füzelerin daha fazla konuşlandırılması konusuna ABD ve uydularının eylemlerine bağlı olarak tarafımızca karar verilecektir. Rusya Federasyonu'nun güvenliğine yönelik tehditlere dayalı olarak en yeni füze sistemlerimizin sonraki testleri sırasında vurulacak hedefleri belirleyeceğiz. Silahlarının bizim tesislerimize karşı kullanılmasına izin veren ülkelerin askeri tesislerine karşı silahlarımızı kullanma hakkına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Saldırgan eylemlerin artması durumunda aynı kararlılıkla ve aynı şekilde karşılık vereceğiz. Askeri birliklerini Rusya'ya karşı kullanma planları yapan ülkelerin yönetici elitlerine bunu ciddi olarak düşünmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Sivillerin hedefleri terk etmelerini isteyeceğiz"

"Elbette, gerekirse ve yanıt tedbiri olarak Ukrayna topraklarındaki 'Oreşnik' gibi sistemlerle imha hedeflerini seçerken, sivilleri ve ayrıca orada bulunan dost devletlerin vatandaşlarından tehlikeli bölgeleri önceden terk etmelerini isteyeceğiz. Bunu insani nedenlerden dolayı, açıkça, aleni olarak, bu bilgiyi alan düşmanın karşı koymasından korkmadan yapacağız."

Putin, halihazırda bu tür silahlara karşı koymanın bir yolu olmadığına işaret ederek, söz konusu füzelerin hedeflerine saniyede 2,5-3 kilometre olan 10 Mach hızla ulaştığını vurguladı.

Putin, "Dünyada mevcut olan modern hava savunma sistemleri ve Amerikalıların Avrupa'da kurduğu füze savunma sistemleri bu tür füzeleri engellemiyor. Bu söz konusu olamaz. Uluslararası güvenlik sistemini çökerten, mücadeleye ve hegemonyasına tutunarak tüm dünyayı küresel bir çatışmaya doğru itenin Rusya değil, ABD olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Biz her zaman tüm tartışmalı konuları barışçıl yollarla çözmeyi tercih ettik ve artık hazırız ancak gelişmelere de hazırız. Eğer hala bundan şüphe duyan varsa, bu boşunadır; cevap her zaman olacaktır." şeklinde konuştu.