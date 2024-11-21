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Dünya
AA 21.11.2024 22:27

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gensler, 20 Ocak'ta görevini bırakacak

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Donald Trump'ın ABD Başkanlığını devralacağı tarih olan 20 Ocak'ta görevinden ayrılacak.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gensler, 20 Ocak'ta görevini bırakacak
[Fotograf: Reuters]

SEC'den yapılan açıklamada, Komisyonun 33'üncü Başkanı Gensler'in 20 Ocak 2025'te görevinden ayrılacağı duyuruldu.

Gensler'in 17 Nisan 2021'de GameStop piyasa olaylarının ardından görevine başladığına işaret edilen açıklamada, Başkanın görevi boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gensler, SEC çalışanlarıyla birlikte Amerikalılar adına hizmet etmenin ve ülkenin sermaye piyasalarının dünyanın en iyisi olmaya devam etmesini sağlamanın bir onur olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden'a, SEC Başkanlığı görevini kendisine emanet ettiği için teşekkür eden Gensler, SEC'in yasaları korku veya kayırma olmadan uyguladığına dikkati çekti.

Gensler'in kripto endüstrisine yaklaşımı tepki çekmişti

Komisyon, Gensler'in görev süresi boyunca "yetkisi dışında" olduğu öne sürülen bazı kuralları yayımlamış ve kripto borsalarına karşı dolandırıcılık, kayıt ihlalleri ve diğer uygunsuz davranışlar nedeniyle davalar açmıştı.

Gensler, kripto endüstrisine yönelik yaklaşımı nedeniyle eleştirilmişti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, temmuz ayında yaptığı açıklamada, yeni döneminin ilk gününde Gensler'i görevden alacağını belirtmişti.

Biden'dan görevi 20 Ocak 2025'te devralacak Trump, seçim kampanyasında ABD'yi "dünyanın kripto merkezi" yapma sözü vermişti.

Seçim öncesinde 60 bin dolar civarında seyreden Bitcoin'in fiyatı, Trump'ın seçimi kazanmasının ardından yeni yönetim altında kripto dostu rejim beklentileriyle 98 bin doları aşmıştı.

Komisyon üyelerinin beş yıllık görev sürelerine sahip olması nedeniyle Gensler'in en azından 2026'ya kadar görevde kalabileceği ancak SEC başkanlarının, yönetim değişirse görev süreleri dolmadan istifa etmelerinin geleneksel bir uygulama olduğu belirtiliyor.

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