Portekiz'de meclisteki 230 sandalyeden 120'sine sahip olan PS'nin 60 yaşındaki lideri Costa, yeni hükümet ile birlikte 2015'ten bu yana yürüttüğü başbakanlık göreviyle ülke demokrasi tarihinde en uzun süre başbakanlık yapan siyasetçi oldu.

Geçmiş hükûmete nazaran bakan sayısını iki düşüren Costa, yeni kabinede belirlediği 17 bakanın 9'unu kadınlardan seçerek bir ilke imza attı.

Portekiz'de ilk kez bakanlar kurulunda kadınlar çoğunlukta olurken Lizbon Üniversitesinde askeri sosyoloji uzmanı olan ve 2019'dan bu yana Ulusal Savunma Enstitüsünün direktörlüğünü yapan Helena Carreira da ülke tarihinin ilk kadın savunma bakanı oldu.

Devlet sekreterliği sayısı azaltıldı

Rusya-Ukrayna savaşından önce, ülkedeki ekonomik durumu göz önünde bulundurarak tasarruf vadeden Costa ayrıca yeni kabinede devlet sekreterliği sayısını da 50'den 38'e (12'si kadın) indirdi.

Diğer yandan eski Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva yeni yasama döneminde Meclis Başkanı seçilirken eski Savunma Bakanı Joao Gomes Cravinho da yeni Dışişleri Bakanı olarak göreve getirildi.

Yeni hükümet 2022 bütçesini hazirandan önce onaylayacak

COVID-19 salgını dolayısıyla AB'nin yardım fonundan 30 milyar euro alacak Portekiz'de Başbakan Costa, yeni hükümetin önceliğinin ekimde mecliste reddedilerek erken genel seçime gidilmesine neden olan 2022 bütçesini hazirandan önce onaylamak olacağını söyledi.

Hükümetin önünde, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı siyasi ve ekonomik sorunlar, enerji fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığı ile mücadele dışında kısa sürede meclis genel kuruluna gelmesi beklenen ötanazi, işçi hakları, Ruslar başta olmak üzere AB dışındaki ülke vatandaşlarına tanınan "altın vize" uygulaması gibi konular bulunuyor.