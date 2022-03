Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Güney Ukrayna Nükleer Santralinde çalışanlara bu zor süreçte nükleer kaza olmaması için gösterdikleri fedakarlıklar için teşekkür etti.

Başta Ukrayna Enerji Bakanı Halushchenko olmak üzere nükleerle ilişkili diğer yetkililerle en hızlı şekilde yardım ve destek açısından neler yapabileceğini görüştüklerini ifade eden Grossi, bu ilk ziyarette güvenlik ve gözlem açısından önemli bazı ekipmanları verdiklerini diğerlerinin ise yakın tarihte gönderileceği bilgisini paylaştı.

.@IAEAorg assistance to #Ukraine includes sending IAEA experts to nuclear facilities and shipment of vital safety and security supplies. It will also facilitate conditions for IAEA to continue carrying out safeguards activities in ????????, in line with its non-proliferation mandate. pic.twitter.com/Q9DUiu6TBL