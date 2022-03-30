Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Güney Ukrayna Nükleer Santralinde çalışanlara bu zor süreçte nükleer kaza olmaması için gösterdikleri fedakarlıklar için teşekkür etti.

Başta Ukrayna Enerji Bakanı Halushchenko olmak üzere nükleerle ilişkili diğer yetkililerle en hızlı şekilde yardım ve destek açısından neler yapabileceğini görüştüklerini ifade eden Grossi, bu ilk ziyarette güvenlik ve gözlem açısından önemli bazı ekipmanları verdiklerini diğerlerinin ise yakın tarihte gönderileceği bilgisini paylaştı.

.@IAEAorg assistance to #Ukraine includes sending IAEA experts to nuclear facilities and shipment of vital safety and security supplies. It will also facilitate conditions for IAEA to continue carrying out safeguards activities in ????????, in line with its non-proliferation mandate. pic.twitter.com/Q9DUiu6TBL — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 30, 2022

"Ziyaretin temel amacı nükleer güvenlik"

UAEA'nın temel amacının bu ülkedeki nükleer tesislerin emniyet ve güvenliğinin sağlanmasına gerekli desteği vermek olduğunu bildiren Grossi, Ajansın burada bulunmasının halk sağlığı ve ciddi çevresel sorunlara yol açabilecek bir nükleer faciayı önlemek için olduğunun altını çizdi.

Rafael Mariano Grossi, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından kısa süre sonra Ukrayna'daki nükleer tesislere yönelik derin endişe ve kaygılarını dile getirmiş, bir an evvel bu ülkeye beraberindeki heyetle yardım ve destekte bulunmak üzere gitmek istediğini söylemişti.

UAEA'dan dün yapılan açıklamada Grossi ve beraberindeki heyetin Ukrayna'ya gittiği duyurulmuştu.