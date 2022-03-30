Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin: Tienping gözlem uyduları fırlatıldı
[Fotoğraf: Getty]
Çin, gözlem uyduları "Tienping-2A", "Tienping-2B" ve "Tienping-2C"yi uzaya gönderdi. Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumlarına yerleşti.
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydular, Long March (Uzun Yürüyüş) 11 roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumlarına yerleşti. Fırlatış, Long March roketlerinin kullanıldığı 413'ncü uzay görevi oldu.
Tienping uyduları, uzay atmosferinin incelenmesi ve yörünge tahmin modellerinin düzeltilmesi için kullanılacak.
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