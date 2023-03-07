TAP Portugal'ın eski yöneticisi Alexander Reis'in, Şubat 2022'de şirketten ayrılırken 500 bin avro tazminat alması ve bundan birkaç ay sonrasında Hazine Devlet Sekreteri olarak atanmasıyla ilgili tartışmalar, Portekiz'de devam ediyor.

Maliye Genel Müfettişliğinin (IGF) yaptığı incelemelerin ardından Reis'in aldığı tazminatın yasal olmadığına ilişkin açıkladığı rapor sonrasında harekete geçen sol hükümet, TAP Portugal Başkanı Manuel Baja ve üst yönetici Christine Ourmiere-Widener'in görevlerinden alındıklarını bildirdi.

Azor takımadaları havayolu şirketi SATA'nın başkanı olan Luis Rodrigues'in TAP Portugal'a başkan ve üst yönetici olarak atandığı duyuruldu.

Maliye Bakanı Fernando Medina, "Bu şirkette yeni bir sayfa açmak gerekiyordu." dedi.

IGF, "ciddi eksiklikler tespit edildiği" gerekçesiyle Reis ile TAP Portugal arasındaki anlaşmayı geçersiz ilan edip, eski yöneticinin aldığı tazminattan 450 bin 110 avro 26 sent geri ödemesini istedi.

Reis'in aldığı tazminat, hükümette polemiklere neden olmuş, Aralık 2022'de hem kendisi hem de Altyapı ve Konut Bakanı Pedro Nuno Santos'un istifalarına neden olmuştu.