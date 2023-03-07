Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 12:42Son Güncelleme: Kaynak: The Hindu
20 maymunun saldırısına uğrayan 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Hindistan'ın Telangana Kamareddy bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki kadın, 20 maymunun saldırısına uğradıktan sonra hayatını kaybetti.
Chataraboina Narsavva adlı kadın cuma günü yaklaşık 20 maymunun saldırısına uğradı.
Saldııya karşı koyamayan 70 yaşındaki kadın cumartesi günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Komşular yardıma gelemedi
Yerel kaynaklar korku içindeki komşularının yardım için gelmediğini, maymunlar kaçana kadar kendilerini evlerine kapattıklarını söyledi.
Ekipler kadının saldırılar esnasında yere düşerek kafasını yere vurduğunu sonrasında ise kafa travması geçirdiğini belirtti.
Yaşlı kadın, köyündeki mezarlığa defnedildi.
Etiketler: Hindistan
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