Sahil Güvenlik'ten verilen bilgilere göre, Kuzey Afrika kıyılarından çıkan ve toplamda 158 düzensiz göçmenin olduğu üç bota denizde müdahale eden ekipler, düzensiz göçmenleri Fuerteventura ve Lanzarote limanlarına getirdi.

Kanarya Adaları'na 62, 56 ve 40 kişilik gruplarla gelen düzensiz göçmenlerden 27'sinin kadın, 8'inin de çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sağlık durumları iyi olan göçmenler, barınma merkezlerine götürüldü.

İspanya'nın en çok düzensiz göç alan bölgesi olan Kanarya Adaları'na dün de 55 düzensiz göçmen gelmişti.