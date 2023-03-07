Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na 158 düzensiz göçmen geldi
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan Lanzarote ve Fuerteventura'ya son 24 saatte üç ayrı botta toplam 158 düzensiz göçmen geldi.
Sahil Güvenlik'ten verilen bilgilere göre, Kuzey Afrika kıyılarından çıkan ve toplamda 158 düzensiz göçmenin olduğu üç bota denizde müdahale eden ekipler, düzensiz göçmenleri Fuerteventura ve Lanzarote limanlarına getirdi.
Kanarya Adaları'na 62, 56 ve 40 kişilik gruplarla gelen düzensiz göçmenlerden 27'sinin kadın, 8'inin de çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.
Sağlık durumları iyi olan göçmenler, barınma merkezlerine götürüldü.
İspanya'nın en çok düzensiz göç alan bölgesi olan Kanarya Adaları'na dün de 55 düzensiz göçmen gelmişti.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 12:51
- 12:41
- 12:46
- 12:37
- 12:35
Sıradaki Haber
Düzce'de kadınların ördüğü oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştırılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz