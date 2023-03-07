Yangın, Niksar ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde F.K.'ye ait garajda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangına Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alev alan garajın çatısındaki yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Garajda bulunan 4 kuzu ile ATV aracı ekipler ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

Yangının çıkış nedenin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.