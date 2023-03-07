Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da depremde hayatını kaybedenler için mevlid okutuldu
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.
Ceylanpınar Belediyesi ve AK Parti Ceylanpınar Kadın Kolları Başkanlığınca Bahçelievler Kültür Evinde düzenlenen programa, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ile eşi Gemra Soylu, AK Parti İlçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Beşkat ve kadınlar katıldı.
Mevlit programı, depremlerde hayatını kaybedenler için yapılan dua ile sona erdi.
Başkan Soylu, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileklerinde bulundu.
Etiketler: Şanlıurfa
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