Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, bir grup Yahudi yerleşimcinin Huvvara beldesinde Filistinli ailenin bulunduğu bir araca taş, sopa ve baltalarla saldırdığı görülüyor. Yahudi yerleşimcilerin aracın camlarını baltayla kırması ve içeri göz yaşartıcı gaz sıkması dikkati çekiyor.

Bu sırada araç içinde bulunan Filistinlilerin büyük panik yaşadığı ve araçla bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları kameralara yansıyor.

Filistinli yaşlı adam ve 2 yaşındaki çocuk hastanede

Saldırıya uğrayan Filistinlilerden biri olayın ardından geldikleri hastanede yaşadıklarını anlattı. Söz konusu Filistinli, Yahudi yerleşimcilerin arabalarını taşladığını, ateş açtığını, içeriye göz yaşartıcı gaz sıktığını ve yaşlı babalarını dövdüğünü aktardı.

Yerleşimcilerin saldırdığı araçtaki kurşun izleri, kırılan camlar ve oluşan hasar saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimciler müzik eşliğinde dans etti

Bu sırada İsrail askerlerinin Yahudiler için kutsal sayılan ve çeşitli kutlamaların yapıldığı Purim Bayramı dolayısıyla Huvvara beldesine gelen Yahudi yerleşimcilerle müzik eşliğinde dans ettiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

İsrail basını, Yahudi yerleşimcilerin bölgede Filistinli aileye saldırdığı sırada askerlerin bu eğlenceyi düzenlediğini aktardı.

Filistinlilerin ise yüksek sesli müzik eşliğinde dans eden İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilere "tekbir" getirerek tepki gösterdiği görüldü.

Yahudi yerleşimciler, geçen hafta Filistinlilere karşı toplu saldırı gerçekleştirdiği Huvvara beldesindeki duvarlara İbranice "İntifada çoktan başladı", "Yahudiler düşmanlarına galip geldi" yazılı posterler astı.

"Askerlerin hareketleri, ordu personelinden beklenen tavırla uyuşmuyor"

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğü yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlerin dans ettiği olaydaki görüntülerin birkaç dakika sürdüğünü ve detayların incelendiğini belirtti.

Sözcülük, "askerlerin hareketlerinin operasyonel faaliyetteki ordu personelinden beklenen tavırla uyuşmadığını" ifade etti.

İsrail ordu sözcülüğü konuya ilişkin ikinci bir açıklama yaparak "Huvvara'da İsrailli siviller ve Filistinliler arasında şiddetli arbedelerin yaşandığı birtakım olaylar çıktığını, güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara müdahale yöntemleriyle kalabalığı dağıttığını" savundu.

Batı Şeria'da gerilim tırmanıyor

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın, bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı. İsrail ordusunun baskınında, 11 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde ise 26 Şubat'ta iki Yahudi yerleşimci silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Aynı günün akşamında yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine gelerek Filistinlilere karşı "toplu intikam" saldırıları düzenlemişti.

Yerleşimciler, beldede gece boyu onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış, evlerini taşlamıştı. Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmiş, olaylarda birçok kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Yahudi yerleşimcilerin bu saldırılarını engellemediği, buna karşın Filistinlilere güç kullandığı aktarılmıştı.

İsrail askerlerinin ya da yerleşimcilerin ateş açması sonucu yılbaşından bu yana aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 68 Filistinli öldürüldü.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde Filistinlilere yönelik ırkçı, ayrımcı eylem ve söylemleriyle tanınan Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.

Saldırılar uluslararası kamuoyunun yanı sıra İsrail içinde bazı kesimlerden de büyük tepki çekerken, bir grup İsrailli hukukçu, saldırılara destek veren Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile bazı aşırı sağcı milletvekilleri hakkında "savaş suçunu teşvik" ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, bir panelde yaptığı konuşmada, Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat’ta Nablus’un güneyindeki Huvvara beldesinde Filistinlilere karşı giriştiği toplu saldırılara ilişkin "Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence İsrail Devleti bunu yapmalı. Bu, Tanrı esirgesin, vatandaşın eliyle yapılmamalı." ifadesini kullanmıştı.

Smotrich, etnik temizlik çağrısı olarak değerlendiren bu sözlerine karşı gelen tepkiler üzerine "Kelimeleri yanlış seçtim." diyerek geri adım atmıştı.