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Dünya
AA 29.07.2023 22:50

Polonya: Belarus'taki Wagner birlikleri sınıra yaklaştı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belarus'taki Rus özel güvenlik şirketi Wagner grubuna ait paralı askerin Polonya sınırına yaklaştığını söyledi.

Polonya: Belarus'taki Wagner birlikleri sınıra yaklaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belarus'taki Wagner grubuna dair basına konuştu.

Başbakan Morawiecki, Wagner'e ait 100'den fazla paralı askerin Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Rusya'nın Kaliningrad bölgesine ilerlediğini belirtti.

"Şimdi durum daha da tehlikeli hale geliyor." diyen Morawiecki, "Bu kesinlikle Polonya topraklarında daha fazla hibrit saldırıya doğru bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya askeri birliklerini Belarus sınırına kaydıracak
Polonya askeri birliklerini Belarus sınırına kaydıracak

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski de dün yaptığı açıklamada, "Wagner'in dahlinin olduğu ciddi hadiselerin" yaşanması durumunda Polonya, Litvanya ve Letonya’nın Belarus'a sınırlarını ortaklaşa kapatabileceklerini açıklamıştı.

Belarus, Wagner Grubu'na ülkeye yerleşmesi önerisinde bulunmuştu

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin'in, Belarus'a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun, Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.

Wagner'in kurucusu Prigojin, 19 Temmuz'da, paralı savaşçılarının Belarus topraklarına geldiğini açıklamıştı.

Prigojin: Wagner paralı savaşçı birlikleri Belarus'ta
Prigojin: Wagner paralı savaşçı birlikleri Belarus'ta

Belarus ordusunu "dünyanın ikinci ordusu" yapma sözü veren Prigojin gerekirse onların yanında yer alacaklarını dile getirmişti.

Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi Yetkilisi Zbigniew Hoffmann, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Wagner varlığının oluşturduğu tehditleri değerlendiren Savunma Bakanlığının, askerleri Belarus sınırına kaydırma kararı aldığını bildirmişti.

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