Biden Aşure günü nedeniyle tebrik mesajı paylaştı

ABD Başkanı Joe Biden Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Jill Biden ile Müslümanların Aşure gününü tanıdığını belirtti.

Paylaşımda Biden, “Jill ve ben, Aşure’yi kutlayan ve herkes için fedakarlık, adalet ve eşitlik değerlerini onurlandıran dünyanın dört bir yanındaki Müslüman dostlarımızı ve komşularımızı kabul ediyoruz.” ifadelerini kullandı.