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Dünya
AA 29.07.2023 22:15

Biden Aşure günü nedeniyle tebrik mesajı paylaştı

ABD Başkanı Joe Biden, Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure günü nedeniyle sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Biden Aşure günü nedeniyle tebrik mesajı paylaştı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

ABD Başkanı Joe Biden Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Jill Biden ile Müslümanların Aşure gününü tanıdığını belirtti.

Paylaşımda Biden, “Jill ve ben, Aşure’yi kutlayan ve herkes için fedakarlık, adalet ve eşitlik değerlerini onurlandıran dünyanın dört bir yanındaki Müslüman dostlarımızı ve komşularımızı kabul ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

 


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