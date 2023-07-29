Açık 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.07.2023 19:35

Hocalı katliamlarına katılan Ermeni asıllı Haçaturyan yakalandı

Azerbaycan Başsavcılığı, 22 Aralık 1991'de Hocalı ilinin Meşeli köyünde yaşanan katliamla ilgili olarak Ermeni asıllı Vagif Haçaturyan'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Hocalı katliamlarına katılan Ermeni asıllı Haçaturyan yakalandı
[Hocalı Katliamı | Fotoğraf: AA]

Azerbaycan Başsavcılığı, 1. Karabağ Savaşı'nda sivil Azerbaycanlıların topluca katledilmesinde yer aldığı için uluslararası arananlar listesinde bulunan 68 yaşındaki Ermeni asıllı Vagif Haçaturyan'ın, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla tedavi adıyla Ermenistan'a geçiş yaparken Azerbaycan sınır muhafızlarınca Laçın sınır kontrol noktasında gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, Haçaturyan hakkında, 2013'te "soykırım" ve "halkın zorla yerinden edilmesi" suçlarıyla gıyabi tutuklama kararı bulunduğu kaydedildi.

22 Aralık 1991'de Ermenistan silahlı güçleri, Hocalı'nın Meşeli köyünü basarak 25 Azerbaycanlıyı katletmişti.

Hocalı katliamı nedir, nerede ve ne zaman oldu?
Hocalı katliamı nedir, nerede ve ne zaman oldu?

ETİKETLER
Azerbaycan Ermenistan Soykırım Dağlık Karabağ
Sıradaki Haber
Yunanistan'da İlia bölgesinde yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:22
Bakan Tunç: Bilirkişi incelemeleriyle tutukluluk süreçleri yeniden gözden geçirilecek
19:26
Yunanistan'da İlia bölgesinde yangın çıktı
18:56
Sakarya'da orman yangını: Müdahale ediliyor
19:37
İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
18:28
Güney Koreli Bakan Türkçe konuştu: Türkiye'nin fedakarlık ve özverisini unutmadık
18:15
8 yıldır Kızıldeniz'de demirli: Tankerdeki petrolün yüzde 20'si tahliye edildi
Filenin Efeleri finalde
Filenin Efeleri finalde
FOTO FOKUS
Güney Koreli Bakan Türkçe konuştu: Türkiye'nin fedakarlık ve özverisini unutmadık
Güney Koreli Bakan Türkçe konuştu: Türkiye'nin fedakarlık ve özverisini unutmadık
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ