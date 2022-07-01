Polonya, geçtiğimiz yıl göçmen krizi ile akıllara kazınan Belarus sınırına ördüğü duvarı tamamladı.

Avrupa'nın ortasındaki bu çelikten duvar 5 buçuk metre yüksekliğinde ve 186 metre uzunluğunda.

Avrupa umudu ile Polonya'ya geçmeye çalışan çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelen binlerce insan, bu sınırda günlerce büyük bir mağduriyete maruz bırakılmıştı, dünya sadece izlemekle yetinmişti.

[Fotoğraf: AA]

Benzeri bir sürecin tekrarlanmamasını isteyen Polonya, Belarus ile yeni bir krize karşı bölgeye inşa ettiği duvarı tamamladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki çelik duvarı yerinde inceledi.

[Fotoğraf: AP]

Termal görüntüleme kameraları da kuracaklar

İçişleri Bakanı da elektronik duvar, hareket dedektörleri ve termal görüntüleme kameraları da kuracaklarını söyledi.

Irak ve Suriye'den gelen göçmenlere binbir türlü zorluk yaşatan Polonya, Savaştan kaçan 3 buçuk milyondan fazla Ukraynalı'yı sınırda karşılayarak, her türlü desteği sundu.