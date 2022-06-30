Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Filipinler'in Cagayan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'de yerel saatle 18.40'ta gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Namuac bölgesinin 50 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.
Depremin, yerin 35,4 kilometre derinliğinde oluştuğu bilgisi verildi.
Etiketler: Filipinler Deprem
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