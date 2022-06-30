Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç Başbakanı: Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız
[Fotoğraf: Reuters]
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasında olduklarını söyledi.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, SVD gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız." dedi.
Andersson daha önce Türkiye'nin iade taleplerinin bulunduğunu aktardı ve şunları ekledi:
"Tabii ki anlaşmada olan yapılacak. Türkiye daha önce iade taleplerinde bulundu, biz de bunlarla ilgilendik. Bazen sınır dışı ettiğimiz olmuştur, çoğu zaman da olmamıştır. Anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız."
Etiketler: İsveç NATO Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu
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