Hindustan Times'ta yer alan habere göre, yetkililer, dün gece saatlerinde, eyaletin Noney semtindeki Tupul demiryolu inşaatı alanında yaşanan heyelan sonrası 50'den fazla kişinin hala kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Felakette şimdiye kadar 13 kişi hayatını kaybederken, üst düzey bir yetkili, 18 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

[Fotoğraf: Reuters]

Kayan toprağın Ljei Nehri'nde su akışını bloke ettiği ve bölge sakinlerine olası tehlikelere karşı önlem almaları yönünde uyarı yapıldığı aktarıldı.

Heyelandan demiryolu inşaatının güvenliğini sağlamakla görevli askeri personelin de etkilendiği belirtildi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Manipur Eyalet Başbakanı Nongthombam Biren Singh, felaketin boyutlarına ve kurtarma operasyonlarına ilişkin acil durum toplantısı yaptı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından, Singh ile görüşmesinde bölgedeki durumu değerlendirdiklerini belirterek, felaketten etkilenenler için dua ettiğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Sellerde de 160 kişi öldü

Öte yandan çzellikle Assam eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu seller nedeniyle bugün itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 160'ı aştığı aktarıldı.