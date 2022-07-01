NATO Zirvesi'nden geriye bu kareler kaldı: Çok güzel
NATO Zirvesi'nden geriye akıllarda gülümseten görüntüler kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Johnson ve ABD Başkanı Biden ile samimi sohbeti dikkatleri topladı. Johnson'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe hitabı liderleri güldürdü.
Madrid'de yapılan NATO zirvesindeki görüntüler zaman zaman gülümsetti.
Johnson'dan "çok güzel"
Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile sohbetteydi.
Konuşma, Johnson'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe hitap etmesi ile kahkahalara dönüştü.
"Çok güzel"— TRT HABER (@trthaber) June 29, 2022
Erdoğan ile Biden'ın sohbetine Borris Johnson Türkçe konuşarak katıldı.https://t.co/Kc3hBEAMUq pic.twitter.com/jfQDHODliE
Johnson, toplantı odasında tek başına beklerken de bir sürprizle karşılaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson'ın omzuna dokundu, Cumhurbaşkanı'nı fark eden İngiltere Başbakanı da aynı şekilde samimiyetini gösterdi.
Edi Rama ve ayakkabıları
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ayakkabıları yine dikkati çekti. Takım elbisesi ile giydiği spor ayakkabıları bir süredir toplantıların ilgi odağı.
Zirvenin gafı da Biden'dan
ABD Başkanı, NATO'ya katılımdan bahsederken İsveç yerine yanlışlıkla İsviçre dedi. Espri yaparak durumu kurtarmaya çalıştı:
"Telefonda, İsviçre Başbakanını aramayı tavsiye ettik. İsviçre, aman Tanrım. NATO'nun genişlemesi konusunda fazla heyecanlıyım."