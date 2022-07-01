Madrid'de yapılan NATO zirvesindeki görüntüler zaman zaman gülümsetti.

Johnson'dan "çok güzel"

Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile sohbetteydi.

[Fotoğraf: AP]

Konuşma, Johnson'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe hitap etmesi ile kahkahalara dönüştü.

Johnson, toplantı odasında tek başına beklerken de bir sürprizle karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson'ın omzuna dokundu, Cumhurbaşkanı'nı fark eden İngiltere Başbakanı da aynı şekilde samimiyetini gösterdi.

[Fotoğraf: AP]

Edi Rama ve ayakkabıları

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ayakkabıları yine dikkati çekti. Takım elbisesi ile giydiği spor ayakkabıları bir süredir toplantıların ilgi odağı.

[Arnavutluk Başbakanı Edi Rama | Fotoğraf: Reuters]

Zirvenin gafı da Biden'dan

ABD Başkanı, NATO'ya katılımdan bahsederken İsveç yerine yanlışlıkla İsviçre dedi. Espri yaparak durumu kurtarmaya çalıştı:

"Telefonda, İsviçre Başbakanını aramayı tavsiye ettik. İsviçre, aman Tanrım. NATO'nun genişlemesi konusunda fazla heyecanlıyım."