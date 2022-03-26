Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 07:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Peru'da yerli liderlere silahlı saldırı: 3 ölü
[Harita: TRT Haber]
Güney Amerika ülkesi Peru'da, 3 yerli lider silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Peru basınında çıkan habere göre ülkenin orta kısmındaki Huanuco kentinde, kimliği belirsiz silahlı kişiler, yerli liderlere saldırı düzenledi.
Yetkililer, biri kadın 3 yerli liderin olay yerinde öldüğünü teyit etti.
Peru Bölgesel Örgütü Aidesep Ucayali (ORAU) ve Bölgesel Yerli Halklar Birliği (ARPI-SC) yaptıkları ortak açıklamada, 3 liderin öldürülmesini kınayarak, saldırıdan yasa dışı madencilik ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan mafyaları sorumlu tuttu.
Şimdiye kadar 14 yerli lider öldürüldü
Bölgede şimdiye kadar 14 yerli liderin öldürüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, yetkililerden harekete geçmesi istendi, aksi halde kendilerinin önlem almak zorunda kalacakları değerlendirmesi yer aldı.
Etiketler: Peru Terör Saldırısı Uyuşturucu
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