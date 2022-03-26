Medyadaki dönüşüm Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da masaya yatırıldı.

TRT ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) ortaklaşa düzenlediği yeni medya haberciliği eğitim programı tamamlandı.

Birçok ülkeden medya çalışanı katıldı

Karadağ, Hırvatistan, Kosova ve Bosna Hersek’ten 25 medya çalışanının katıldığı program 5 gün sürdü.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babur Girgin, eğitim programı sonrası düzenlenen törende konuştu, TRT'nin global medya içindeki önemini vurguladı.

"TRT dünya çapında bir marka"

Girgin, "TRT çok önemli alanlarda atılımlar yapmış, dünya çapında marka haline gelen bir kurumumuzdur. Bu sadece ileri teknik imkanları bakımından değil, program kalitesi, kendini yenileme ve çağı yakalayıp lider olma amacından da kaynaklanır" açıklamasını yaptı.

TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Muhammed Ünal da geleneksel habercilik anlayışının internet üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Eğitimlerin Türkiye'de de devam edeceğini aktardı.