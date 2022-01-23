Peru'da petrol sızıntısı: Çevresel Acil Durum ilan edildi
Pasifik ülkesi Tonga'da geçen hafta yaşanan yanardağ patlamasının ardından meydana gelen tsunami, 11 bin kilometre ötedeki Peru'da bir çevre felaketine neden oldu. Peru'da 'Çevresel Acil Durum' ilan edildi.
Peru hükümetince, petrol sızıntısının yol açtığı çevre felaketiyle "etkin ve sürdürülebilir" mücadele amacıyla 90 günlük Çevresel Acil Durum kararı alındı.
Çevre Bakanlığı açıklamasında, sızıntının yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip deniz ekosistemi üzerinde önemli etkisi olduğunu vurgulayarak, halk sağlığı için de yüksek risk oluşturduğunu duyurdu.
Tankerden petrol sızmıştı
Tonga’daki patlamadan sonra tsunaminin oluşturduğu dalgalar bu esnada boşaltma işlemi yapan İtalyan bandıralı "Mare Doricum" tankerinden 6 bin varilden fazla petrolün Pasifik Okyanusu'na sızmasına yol açmıştı.
Peru’nun La Pampilla Rafinerisi’nde meydana gelen olayın ardından ülkenin 21 sahilinde petrol sızıntısı nedeniyle kirlilik oluşmuştu.
Çok sayıda deniz canlısının zarar gördüğü çevre felaketi üzerine bölgeyi ziyaret eden Devlet Başkanı Pedro Castillo, krizle başa çıkmak için bir komite kurulacağını açıklamıştı.
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı bir uzman ekibinin petrolün neden olduğu kirlilikle mücadeleye destek vereceği duyurulmuştu.