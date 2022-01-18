Büyük Okyanus'taki ada ülkesi Tonga açıklarında deniz altı yanardağının patlamasının ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Patlama sebebiyle Tonga'daki internet ve telefon hatları zarar gördü.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "bölgenin ve deniz seviyesine yakın olan adaların ilk etki değerlendirmesine yardımcı olmak" için bölgeye uçak gönderileceğini duyurdu.

Yeni Zelanda ordusu öncelikli ihtiyaçlar arasında olan içme suyu ve diğer malzemeleri göndermeye başladı ancak pistteki külün, uçuşu en az bir gün geciktireceği açıklandı.

[Fotoğraf: AP]

Cumartesi günkü patlamadan bu yana yükselen kül bulutu daha önceki uçuşları engellemişti. Yeni Zelanda ayrıca Salı günü Tonga'ya bir donanma gemisi gönderdi ve bir başka gemi de günün ilerleyen saatlerinde yola çıktı.

Hükümet bölgedeki kurtarma operasyonları için ilk başta 1 milyon Yeni Zelanda doları yardım sözü verdi.

Felaketin boyutu keşif uçaklarıyla görüntülendi

Avustralya'da Sidney'den Brisbane'e bir donanma gemisi yolladı ve hem Avustralya hem de Yeni Zelanda, bölgedeki durumu değerlendirmek için keşif uçakları gönderdi.

Bölgenin havadan çekilen fotoğrafları ve uydu görüntüleri felaketin boyutunu ortaya koydu.

[Fotoğraf: AP]

BM sözcüsü Stephane Dujarric, BM insani yardım yetkililerinin ve Tonga hükümetinin bölgede önemli altyapı hasarlarını rapor ettiğini söyledi.

Dujarric, "Ha'apai adalarıyla herhangi bir temasa geçilemedi ve özellikle iki küçük adada (Mango ve Fonoi) ciddi maddi hasarın olduğu keşif-gözetim uçuşlarının ardından ortaya çıkarıldı" dedi.

İki kişinin ölümü açıklandı

Yeni Zelanda'nın Tonga'daki Yüksek Komisyonu, tatil köyleri dahil olmak üzere ana Tongatapu adasının batı kıyısında ve sahil bölgesi boyunca “önemli hasar” bildirdi. Komisyon, Tonga polisinin biri İngiliz vatandaşı olmak üzere tsunami sonrası iki ölümü doğruladığını söyledi.

Uydu görüntüleri, Güney Pasifik'in üzerinde dev bir mantar gibi yükselen bir kül, buhar ve gaz bulutundan oluşan devasa patlamayı yakaladı. Yaklaşık 80 santimetrelik tsunami dalgaları Tonga'nın kıyı şeridine çarptı ve Pasifik'i geçerek Santa Cruz ve California'ya küçük hasarlar verdi.

Patlamanın sesi Alaska kadar uzak bir noktadan bile duyuldu.

Peru'da petrol sızıntısı

Tonga'daki patlamadan kaynaklanan dalgalar Peru'da petrol sızıntısına neden oldu.

[Fotoğraf: AP]

Dalgaların bir rafineride petrol taşıyan bir gemiyi hareket ettirmesinden sonra petrol sızıntısı olduğunu bildiren Peru'da iki kişi de boğularak hayatını kaybetti.