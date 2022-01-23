Çin'de yerel yönetimden yapılan açıklamada, Pekin'in merkez ilçelerinden Fıngtay'da 6, Fangşan'da ve Haydien'de 1 yerel vaka görüldüğü açıklandı.

Öte yandan önceki gün tespit edilen 1 asemptomatik vakanın hastalık belirtisi göstermesiyle vaka olarak doğrulandığı ifade edildi.

Çinli sağlık yetkilileri, COVID-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel vaka toplamına dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Vakalar Delta ve Omicron kaynaklı

Haydiyen'deki vakanın daha önce tespit edilen, Omicron varyantı taşıyan vakalarla yakın temasta olduğu, Fıngtay ve Fangşan'dakilerin ise soğuk zincir endüstrisi çalışanları arasında yayılan Delta varyantı taşıyan vakalarla bağlantılı olduğu bilgisi verildi.

Başkentteki yerel kaynaklı vakaların iki ayrı yayılma öbeğinde toplandığı tahmin ediliyor. Haydiyen ilçesinde 14 Ocak'ta ortaya çıkan, Kanada'dan gelen bir posta gönderisinden bulaştığı tahmin edilen, Omicron varyantının yayıldığı öbekte 8 vaka tespit edilirken ilk kez Çaoyang ilçesinde yaşayan bir kamyon şoföründe tespit edilen, Delta varyantını taşıyan salgın grubu ise 29 vakaya yol açtı.

4-20 Şubat 2022'de Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak kentte bulaşıcılığı yüksek Omicron ve Delta vakalarının ortaya çıkması, virüsün daha fazla yayılabileceğine dair endişeleri arttırdı.

24 saatte 56 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında dün 24 saatte 19'u yurt içi kaynaklı 56 COVID-19 vakası saptandı.

Pekin'de 9, Tiencin'de 5, Guangdong eyaletinin Cuhai şehrinde 3, Hınan eyaletinin Anyang şehrinde 1 ve Yunnan eyaletine bağlı Şişuangbanna Dai Özerk İli'nde 1 yerel vaka görüldü.

Yurt dışı kaynaklı 37 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Koronavirüs salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 105 bin 603 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 920 hastanın tedavisi sürüyor.

Çin'de 'sıfır vaka stratejisi' uygulanıyor

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.