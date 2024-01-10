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Dünya
AA 10.01.2024 10:34

Peru, Ekvador'daki olaylar nedeniyle sınırda "acil durum" ilan edecek

Peru yönetimi, komşu ülke Ekvador'da meydana gelen olaylar nedeniyle çetelerin yoğun olduğu kuzey sınırında "acil durum" ilan edeceğini duyurdu.

Peru, Ekvador'daki olaylar nedeniyle sınırda "acil durum" ilan edecek
[Fotograf: TRT Haber]

Peru Başbakanı Alberto Otarola, yaptığı açıklamada, Ekvador ile sınır kentleri Piura ve Tumbes'te "acil durum" ilan edeceklerini ve çetelerin etkin olduğu bu bölgelere askeri takviye yapacaklarını söyledi.

Savunma ve İçişleri Bakanları ile toplantı düzenlediğini kaydeden Otarola, "Ülkenin kuzey sınırının tamamında acil durum ilan edilecek. Alınan kararlar derhal uygulamaya konulacak. Piura ve Tumbes'teki vatandaşlarımızdan panik yapmamalarını ve sakin kalmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ekvador Devlet Başkanı Noboa: Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim
Ekvador Devlet Başkanı Noboa: Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim

Öte yandan Peru Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ekvador'daki şiddet eylemleri kınanarak, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa hükümetiyle dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

Arjantin, Bolivya, Kolombiya ve Paraguay, yaptıkları açıklamada, Ekvador'da çetelerin yol açtığı şiddet olaylarını kınayarak, Ekvador hükümetiyle dayanışma içinde ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını duyurdu.

Televizyon kanalı ve üniversiteye baskın

"TC Television" adlı kanalın Guayaquil kentindeki stüdyosu, gece canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmış ve çalışanları rehin alınmıştı.

Ekvador'da silahlı grup, canlı yayın sırasında stüdyoyu bastı
Ekvador'da silahlı grup, canlı yayın sırasında stüdyoyu bastı

Eş zamanlı olarak Guayaquil'de bir üniversiteye saldıran silahlı kişiler, bazı öğrencileri zorla alıkoymuştu.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu canlı yayına baskın yapan 13 kişi gözaltına alınmış, üniversitede ise kontrol sağlanmıştı.

OHAL ilan edilmişti

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL kapsamında, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

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