Hafif Yağmurlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.01.2024 10:40

İsrail güçleri Batı Şeria'da çok sayıda kente baskın düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine baskınlar düzenledi. Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerinin yaklaşık 8 saat süren baskını sırasında silahlı çatışma ve patlamalar yaşandı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da çok sayıda kente baskın düzenledi
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

İsrail güçleri Nablus, Tulkerim, Cenin, Eriha, Ramallah, El-Bire, Beytüllahim ve El Halil kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar yaptı.

Nablus kentine dört bir koldan giren İsrail güçleri, kentteki yüksek binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

İsrail güçlerinin kente takviye birlikler gönderdiğini aktaran görgü tanıkları, Eski Şehir bölgesinde zaman zaman silah ve patlama sesleri duyduklarını, bazı evlerin ise ablukaya alındığını söyledi.

Cenin'e 8 satlik baskın: Patlamalar yaşandı

Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerinin yaklaşık 8 saat süren baskını sırasında silahlı çatışma ve patlamalar yaşandığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin kamptaki bazı cadde ve sokakları buldozerlerle kazdığı, Filistinlilere ait bazı evlere baskınlar düzenlediği, mülklerine zarar verdiği ve çok sayıda kişiyi sorguladığı aktarıldı.

İsrail güçleri ayrıca Tulkerim, Eriha, Beytüllahim, Ramallah, El-Bire ve El Halil kentleri ile bazı mülteci kamplarına da benzer şekilde baskınlar düzenledi.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Kanada'da Müslümanlar, Başbakan'ı "İsrail'e karşı açılan soykırım davasını desteklemeye" çağırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
Güney Kore'de bıçaklı saldırıya uğrayan muhalefet lideri taburcu edildi
11:47
ABD'deki Epstein dava dosyalarının son bölümü kamuoyuna açıklandı
11:43
Slovenya Dışişleri Bakanı: Gazze'yi kurtarmak için ikinci bir şans yok
11:32
Togg'un yeni modeli T10F ile ilgili merak edilenler
11:46
Limon soslarının satışı yasaklanacak
11:47
Fatih Camii imamı Usta yoğun bakımdan çıktı
Türkiye mezunu Filistinli doktor yerinden edilmiş Filistinlilere şifa dağıtıyor
Türkiye mezunu Filistinli doktor yerinden edilmiş Filistinlilere şifa dağıtıyor
FOTO FOKUS
14 yaşındaki çocuk mermilerden koltuğun arkasına saklanarak kurtuldu
14 yaşındaki çocuk mermilerden koltuğun arkasına saklanarak kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ