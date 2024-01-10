Azerbaycan'da bir Fransız vatandaşı casusluk suçlamasıyla tutuklandı

Hacızade, Fransa Dışişleri Bakanlığının, "Azerbaycan'da tutuklu bulunan Fransız vatandaşının derhal serbest bırakılması gerektiği" yönündeki açıklamasına yazılı yanıt verdi.

"Martin Rian" isimli Fransız vatandaşının 4 Aralık 2023'te casusluk şüphesiyle gözaltına alındığını, daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandığını aktaran Hacızade, söz konusu kişiyle ilgili tüm işlemlerde ulusal yasalar ve uluslararası yükümlülüklere tam uyulduğunu kaydetti.

Hacızade, bu kişinin Fransa'nın Bakü Büyükelçiliğinin iki çalışanıyla işbirliği yaptığının belirlendiğini, bu hususun Büyükelçiliğe sorulduğunu fakat Fransa'nın açıklamada bulunmaktan ve soruşturmaya yardımcı olmaktan imtina ettiğini aktardı.

Fransa'nın Bakü Büyükelçiliğindeki iki çalışanının "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirten Hacızade, "Fransız tarafına, Azerbaycan'ın iç işlerine karışma ve söz konusu soruşturmaya müdahale girişimlerini durdurmasını şiddetle tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.