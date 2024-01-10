TOGG yeni modeliyle uluslararası arenaya çıktı

Türkiye’nin elektrikli otomobili TOGG’un yeni modeli T10F Las Vegas’ta dünyanın en büyük teknoloji fuarında dünyaya tanıtıldı.

TOGG fastback modeli T10F 600 kilometre menzile sahip.

Bir otomobilden daha fazlası, bir akıllı cihaz konseptiyle tanıtılan TOGG’un tüm araçları başta yapay zeka olmak üzere geniş yelpazede teknoloji barındırıyor.

Fastback türü T10F tanıtımı TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaparken otomobili ilk kez TRT Haber’e anlattı.

Karakaş; “Günümüzde geldiğimiz noktada hem kullanıcıların beklentilerini, günün ruhunu diyelim daha dinamik daha elegant tasarımlarla birleştiren ama aynı zamanda sedan kullanıcıların ihtiyaçlarına karşılık verecek. İçerisine baktığımızda yine bütün felsefemiz aynı sanki tüketici elektriği tasarlar gibi biz elektrik elektronik mimarisini tasarlıyoruz. Bir yaşam alanı gibi kullanabilirsiniz” dedi

Uluslararası basından yoğun ilgi

Las Vegas'ta dünyanın en büyük teknoloji fuarında gözalıcı standıyla yer alan TOGG dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğradı.

İtalyan Corriere Della Sera yazarı Paolo Ottolina, tasarım ve teknolojiden çok etkilendiğini söyledi.

Ottolina, “Tasarımdan çok etkilendim. ama benim için en ilginç tarafı tüm programın başka yazılımlarla birlikte etkileyii özelliklere sahip olması” dedi.

Ottolina, bataryanın TOGG tarafından üretiliyor olmasının çok akıllıca bir hamle olduğunu vurguladı.

Ottolina “TOGG stratejisinin bir başka akıllıca yanı da batarya üretimi. Batarya aracın kilit bir parçası. Yapay zeka konusu da ilgimi çekiyor. Aracın içindeki kameralar sürücünün gözlerinden yorgun ve uykusuz olduğunu algılayabiliyor, Bunu gösterdiler bana. Bu, otomobil güvenliğinin geleceği açısından çok önemli” sözleriyle hayranlığını ifade etti.

İtalyan Ansa Ajansı muhabiri de TOGG’un natarya ve yazılım üretmedeki başarısını övdü:

“Bu araba gerçekten müthiş. Amaç bu düzeyde bir teknolojiye makul bir fiyata sahip olabilmek. TOGG kendi bataryasını ve yazılımını üreten projelere sahip. böylece diğer bazı elektrikli araçlarla kıyaslandığında maliyet düşebiliyor.”

TOGG, üreticisi tarafından bir otomobilden ötesi, akıllı cihaz olarak tanımlanıyor. Alex Guberman, bunun kullanım kolaylığı yaratarak aracın çok geniş bür yelpazede kullanıcıya hitap ettiğini söyledi.

Guberman “yani aslında cebimizde taşıdığımız teknolojinin, 100 yıldır yapılan otomobille birleşmesi sonucu ortaya çıkan bir ürün. sevdiğim bir yanı da; ben de 80 yaşındaki annem de rahatlıkla kullanabileceği çok geniş yelpazede müşteriye hitap eden bir otomobil” ifadelerini kullandı.

TOGG’ın fastback modeli T10F 2025 yılında üretim bandından çıkması planlanıyor.