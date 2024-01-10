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Dünya
AA 10.01.2024 10:24

Kanada'da Müslümanlar, Başbakan'ı "İsrail'e karşı açılan soykırım davasını desteklemeye" çağırdı

Kanada'da Müslümanlar, Başbakan Justin Trudeau'ya, "Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını desteklemesi" çağrısı yaptı.

Kanada'da Müslümanlar, Başbakan'ı "İsrail'e karşı açılan soykırım davasını desteklemeye" çağırdı
[Fotograf: Reuters]

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) çatısı altında bir araya gelen Müslüman gruplar, Trudeau'ya yönelik ortak mektup kaleme aldı.

NCCM'nin sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımda, "250 Kanadalı sivil toplum örgütü, Başbakan'a ortak bir açık mektup yayımlayarak Kanada'dan İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tutumuna ilişkin UAD'deki yargılamaları desteklemesini talep ediyor." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, Trudeau'ya yönelik "Kanada, Gazze'de işlenen olası savaş suçlarına ilişkin tarafsız bir soruşturmayı desteklemelidir. Kanada, hesap verebilirliği desteklemelidir. Bu konuda UAD'nin yargı yetkisini tanımanın zamanı gelmiştir." çağrısında bulunuldu.

Mektupta şunlar kaydedildi:

"İsrail ordusunun bombardımanı ve işgali nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu binlerce sivil öldürüldü. İşte bu nedenle devletleri uluslararası hukuka göre sorumlu tutan UAD'de Gazze'deki kitlesel şiddeti inceleyen son davayı desteklemelisiniz." ifadelerine yer verildi.

Güney Afrika, İsrail hakkında soykırım davası açmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda, "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadesine yer verilirken eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

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