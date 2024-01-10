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Dünya
AA 10.01.2024 10:46

İran'ın güneydoğusunda karakola düzenlenen saldırıda 1 polis öldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde karakola silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendiği, yaklaşık 3 saat süren çatışmalarda 1 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın güneydoğusunda karakola düzenlenen saldırıda 1 polis öldü
[Fotograf: AA]

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Rask kentinde dün gece yarısı silahlı bir grup tarafından sınır yakınlarındaki bir karakola saldırı düzenlendi.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1 polis hayatını kaybetti.

Yaklaşık 3 saat devam eden çatışma sonrasında saldırganlar kaçarken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Saldırıyı "Ceyşul Adl" isimli örgüt üstlendi

Öte yandan saldırıyı Sistan-Beluçistan eyaletinde faaliyet gösteren "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve İran'da terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" isimli örgütün üstlendiği bildirildi.

Örgüt, zaman zaman Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan bölgesinde saldırılar düzenliyor.

Aynı bölgede 15 Aralık'ta da bir polis merkezine saldırı düzenlenmiş, saldırıda 12 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı yine aynı örgüt üstlenmişti.

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