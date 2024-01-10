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Dünya
AA, İHA 10.01.2024 00:31

Ekvador'da silahlı grup, canlı yayın sırasında stüdyoyu bastı

Ekvador'da, kamuya ait televizyon kanalının stüdyosunu canlı yayın sırasında basan silahlı kişiler gözaltına alındı. Ülkede bir çete elebaşının cezaevinden kaçmasının ardından OHAL ilan edilmişti.

Güney Amerika ülkesinde, bir çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından şiddet olayları tırmanışa geçti.

"TC Television" isimli, devlete ait televizyon kanalının Guayaquil kentindeki stüdyosu, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basıldı.

Görüntülerde, yüzlerini maskeyle kapatan kişilerin, stüdyoda bulunanları rehin aldığı, spikerin cebine patlayıcı madde koyduğu görüldü.

Görüntülerde ayrıca, gruptan bazılarının, kameraya ellerindeki el bombası dahil çeşitli patlayıcıları göstermesi yer aldı.

Televizyon stüdyosunu basan kişiler yakalandı

Ekvador Polis Teşkilatı Müdürü Cesar Zapata, televizyon stüdyosuna baskın düzenleyen silahlı kişilerin tamamının gözaltına alındığını bildirdi.

Kaç kişinin gözaltına alındığına dair bilgi vermeyen Zapata, "Bu, terör eylemi olarak değerlendirilmesi gereken bir harekettir" diye konuştu.

Öte yandan ülkenin çeşitli noktalarında patlamalar yaşanırken, 4 polis memurunun da kaçırıldığı belirtiliyor.

Yerel medya, ülkenin kuzeyindeki bazı şehirlerde araçların kundaklandığını bildirdi.

Ulusal Adalet Mahkemesi Başkanının evinin yakınında da bir patlama meydana geldiği ifade ediliyor.

Ekvador'da OHAL: 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldı
Ekvador'da OHAL: 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldı

"Los Choneros" çetesinin elebaşı hapisten kaçtı

"Los Choneros" çetesinin elebaşı Jose Adolfo Macias Villamar'ın 7 Ocak'ta Guayaquil kentinde bulunan hapishaneden kaçtığı bildirilmişti.

Villamar, 2011'de aralarında cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığının da bulunduğu çeşitli suçlardan 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Olağanüstü hal ilan edildi

Çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın imzaladığı kararnameyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, yaptığı açıklamada, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını bildirmiş, bu kişilerin de son derece tehlikeli olduğunu söylemişti.

Izuriete, Devlet Başkanı Noboa'nın bu olay nedenle OHAL kararnamesini imzaladığını, bu süreçte gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Kaçırılan polisler devlet başkanından yardım istedi

Yerel basına göre, 60 gün uygulanacak OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi.

Ekvador Emniyet Biriminin X'ten yaptığı paylaşımda, 3 polisin kaçırıldığı doğrulanarak, "Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak." ifadesi kullanılmıştı.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyeleri tarafından kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor.

Devlet Başkanı Daniel Noboa, 7 Ocak'ta Instagram'daki açıklamasında, hapishanelerde şiddet olaylarının yeniden tırmanışa geçtiğini ifade etmiş ve OHAL ilan edileceğini bildirmişti.

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