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Dünya
AA 09.01.2024 22:14

Ekvador'da OHAL: 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldı

Şiddet olaylarının tırmanışa geçtiği Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın imzaladığı kararnameyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ülkede 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığı duyuruldu.

Ekvador'da OHAL: 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldı
[Fotograf: TRT Haber]

Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, yaptığı açıklamada, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını, bu kişilerin son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

Izuriete, Devlet Başkanı Noboa'nın bu olay nedenle OHAL kararnamesini imzaladığını, bu süreçte gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Yerel basına göre, 60 gün uygulanacak OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi.

Ekvador Emniyet Biriminin X'ten yaptığı paylaşımda, 3 polisin kaçırıldığı doğrulanarak, "Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyeleri tarafından kafalarına silah dayanan kaçırılan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülüyor.

Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor.

Devlet Başkanı Daniel Noboa, 7 Ocak'ta Instagram'daki açıklamasında, hapishanelerde şiddet olaylarının yeniden tırmanışa geçtiğini ifade etmiş ve OHAL ilan edileceğini bildirmişti.

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