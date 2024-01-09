İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki ek birliklerine silah dağıtıyor

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ordusu ve Savunma Bakanlığının ortak projesi ile ülkenin kuzeyinde bu hafta boyunca silah ve mühimmat dağıtılacak.

"Mashiv Harauch" adı verilen program kapsamında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi yakınlarındaki ek birliklerin de "eş zamanlı olarak güçlendirileceği" kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki ek birliklere yüksek standartlarda silah, kurşun geçirmez yelek ve kask verilecek, bunun yanı sıra tıbbi ve lojistik ekipman desteği de sağlanacak.

Ekipman sağlanmasının yanında ordu, kuzeydeki ek birliklere eğitim verecek.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 157 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.