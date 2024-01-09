Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.01.2024 21:06

Almanya Dışişleri Bakanı: Gazze'deki hastaneler işlevlerini yerine getirebilmelidir

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin işlevlerini yerine getirebilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı: Gazze'deki hastaneler işlevlerini yerine getirebilmelidir
[Fotograf: Reuters]

Mısır'a giden Baerbock, Refah kentinin Gazze Şeridi sınırına ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Gazze'de sağlık alanında yaşanan felakete dikkati çekerek, "Gazze'de halen mevcut olan hastaneler işlevlerini yerine getirebilmelidir." dedi.

Baerbock, Gazze'deki doktorların çalışabilmesi ve yeterli ilaca sahip olmaları gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda orada tedavi edilemeyen Filistinlilerin yakın hastanelere götürülebilmesi gerektiğini ifade eden Baerbock, "Bu hepimiz için büyük bir görev" diye konuştu.

Yardım kuruluşlarının Gazze Şeridi'ne daha iyi erişim sağlamalarının önemine işaret ederek, Refah Sınır Kapısı önünde bekleyen yardım malzemesi yüklü 3 bin tıra dikkati çeken Baerbock, "Bu tırlar artık Refah'taki bu darboğazda günlerce bekleyemez. Burada günün her saati çalışabilecek bir sınır kapısına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Bakan Baerbock, Alman hükümeti olarak her saat çalışacak sınır kapısı için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Baerbock Mısır'daki temaslarının ardından Lübnan'a hareket etti.

Alman Bakan yarın Lübnan'da görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) ziyaret edecek.

ETİKETLER
Almanya Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
BM: Gazze Şeridi yaşama uygun olmayan bir yere dönüşüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:21
İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki ek birliklerine silah dağıtıyor
21:24
2 ilde eğitime kar engeli: Bazı ilçelerde okullar tatil
21:08
İstanbul Havalimanı 2024'e zirvede başladı
21:05
BM: Gazze Şeridi yaşama uygun olmayan bir yere dönüşüyor
21:06
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü: Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği iddiası gerçek dışı
20:54
Bakan Özhaseki: Malatya'mız, güçlü ve dirençli bir şekilde ayağa kalkacak
Tekirdağ'da kar etkili oldu
Tekirdağ'da kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini hedef aldı
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ