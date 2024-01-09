BM: Gazze Şeridi yaşama uygun olmayan bir yere dönüşüyor

BM'nin haber sitesi "UN News"e röportaj veren UNRWA Sözcüsü Ebu Hasene, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 1,9 milyon yerinden edilmiş insan bulunduğunu ve bunların yaklaşık 1,4 milyonunun UNRWA'ya bağlı 155 okul ve barınma merkezinde kaldığını kaydetti.

"Gazze Şeridi dünyadaki en kötü yer ve yaşam için uygun olmayan bir yere dönüşüyor." ifadelerini kullanan Ebu Hasane, Gazze Şeridi'nde yaşayanların güneydeki Refah'a doğru itildiğini ve kent nüfusunun yerinden edilen Filistinlilerle 1,4 milyona ulaştığını aktardı.

Ebu Hasane, Refah'taki nüfusun ilerleyen saatlerde 1 buçuk milyona ulaşacağı öngörüsünde bulunarak, UNRWA merkezlerinin söz konusu nüfusu karşılayabilecek kapasitesinin bulunmadığı ve bölgenin "patlamanın eşiğine" geldiği konusunda uyarıda bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 210 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 185’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 519 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve işgalci Yahudilerin saldırılarında 341 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 157 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.