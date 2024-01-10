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Dünya
AA 10.01.2024 00:24

ABD Savunma Bakanı Austin'in kanser tedavisi gördüğü açıklandı

ABD’de hastaneye kaldırılan, ardından durumuna ilişkin Beyaz Saray ve Kongre düzeyinde bilgilendirme krizi yaşanan Savunma Bakanı Llyod Austin’in prostat kanseri tedavisi gördüğü duyuruldu.

ABD Savunma Bakanı Austin'in kanser tedavisi gördüğü açıklandı
[Fotograf: Reuters]

Austin’in tedavisinin sürdüğü Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bakana aralık başında prostat kanseri teşhisi konuldu.

Austin’in 22 Aralık’ta hastaneye kabul edildiği, genel anestezi altında prostatektomi adı verilen minimal bir cerrahi prosedüre tabi tutulduğu bildirilen açıklamada, ameliyatın iyi geçtiği bilgisi verildi.

Bakanın ertesi gün taburcu edildiği ancak ameliyattan kaynaklanan şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı ile mide bulantısı komplikasyonları üzerine 1 Ocak’ta tekrar hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verilen açıklamaya göre, ilk değerlendirmede Austin’in idrar yolu enfeksiyonuna yakalandığı kaydedildi.

Yapılan ileri tetkiklerde, karında ince bağırsakların işlevini bozan sıvı birikiminin ortaya çıktığı, sıvının cerrahi olmayan drenaj ile boşaltıldığı aktarılan açıklamaya göre, Austin’in devam eden tedavisi boyunca enfeksiyon temizlendi, sağlığında ilerleme kaydedildi, yavaş bir süreç olsa da tam bir iyileşme bekleniyor.

Prostat kanserinin Amerikalı erkekler arasında en yaygın kanser olduğu, genel olarak her 8 erkekten 1’nin, siyahi Amerikalı erkekler arasında her 6 kişiden 1’nin etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

Savunma Bakanı Austin'in hastane kaldırılması

ABD'de, Austin'in hastaneye kaldırıldığının geç duyurulması tartışma yaratmıştı.

ABD Savunma Bakanlığından 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

Savunma Bakanlığını izleyen medya kuruluşlarını temsil eden Pentagon Basın Topluluğu, Austin'in sağlık durumunun geç bildirilmesiyle ilgili endişelerini dile getirmiş, yapılan açıklamada, kamuoyunun bu gibi durumları bilmeye hakkının olduğu vurgulanarak, Pentagon'un kamuoyunu günler sonra bilgilendirmesi "rezalet" olarak nitelendirilmişti.

Aralarında eski Başkan Donald Trump'ın da bulunduğu bazı Cumhuriyetçiler, Austin'in görevine son verilmesi gerektiğini gündeme getirmiş ancak Beyaz Saray bugün yaptığı açıklamada, Austin’in görevine devam edeceği bildirilmişti.

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