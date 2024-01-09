ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Filistinlilere Gazze'den ayrılmaları için baskı yapılmamalı

Batı Kudüs'te bulunan ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Blinken, bölge ülkeleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında İsrail'e gelerek açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmeye değinen Blinken, "Bugünkü toplantılarda, Filistinli sivillerin şartlar izin verdiğinde evlerine dönebilmeleri gerektiği konusunda gayet açıktım. (Filistinlilere) Gazze'den ayrılmaları için baskı yapılmamalı." dedi.

Blinken, İsrail'in "Gazze’nin kuzeyinde daha düşük yoğunluklu bir aşamaya doğru gittiğini" ve "İsrail ordusunun güçlerini azalttığını" savunarak, Tel Aviv yönetiminin Birleşmiş Milletler'in (BM) "bir değerlendirme misyonu yürüteceği bir planı kabul ettiğini" bildirdi.

Misyonun "yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kuzeydeki evlerine dönmelerine izin verilmesi konusunda ne yapılması gerektiğini belirleyeceğini" söyleyen Blinken, "Bu bir gecede olmayacak. Ciddi altyapı ve insani zorluklar var. Ancak misyon, bu engelleri ve bunların nasıl aşılabileceğini değerlendiren bir süreç başlatacak." şeklinde konuştu.

Eşi, oğlu ve kızının yanı sıra kameraman arkadaşı Samir Ebu Dakka'yı ve son olarak kendisi gibi gazeteci olan oğlu Hamza ed-Dahduh'u kaybeden Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh için taziyelerini dile getiren Blinken, "Bu savaşın en kısa sürede bitmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Blinken, ABD'nin Filistinlilerin Gazze dışına taşınmasını savunan her türlü öneriyi reddettiğine dikkati çekerek, "Filistinliler için siyasi hakları anlamında bir yol olması da hayati önemde. Biz ve bölge ülkeleri Gazze ve Batı Şeria dahil Filistin yönetimini destekliyoruz. Bölgede konuştuğum herkesle, bu tekrar bariz bir şekilde ortaya çıktı." dedi.