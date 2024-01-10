Hafif Sağanak Yağışlı 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.01.2024 00:29

İngiltere Gölge Dışişleri Bakanı Lammy, Gazze'de sürdürülebilir ateşkes çağrısı yaptı

İngiltere'nin Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Gazze'de "yıkıcı taktikler" kullandığını belirterek, sürdürülebilir ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

İngiltere Gölge Dışişleri Bakanı Lammy, Gazze'de sürdürülebilir ateşkes çağrısı yaptı
[Fotograf: Reuters]

Avam Kamarası'nda konuşan Lammy, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki insani duruma dikkati çekti.

"İnsani barış anlaşması"nın sağlanması gerektiğine vurgu yapan Lammy, Gazze'de milyonlarca kişinin yerinden edildiğini ve aç kaldığını söyledi.

Lammy, "İsrail yıkıcı taktikler kullanmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Gölge Dışişleri Bakanı Lammy, bölgedeki çatışmaların sona ermesinin önemine işaret ederek, "Kısa bir duraklama olarak değil, masumların öldürülmesini durduracak ilk adım olarak insani ateşkese ihtiyacımız var." diye konuştu.

Olası bir kıtlık durumuna karşı insani yardım talebinde bulunan Lammy, "Sürdürülebilir ateşkesin oluşturulması için hükümeti elinden gelen her şeyi yapmaya davet ediyorum." dedi.

ETİKETLER
İngiltere Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İsrail, Hizbullah'ın güney Lübnan'daki İHA şefinin öldürüldüğü saldırıyı üstlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
SEC'in X hesabına siber saldırı
00:47
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem
00:34
Bursa-İstanbul deniz otobüsünün bugünkü seferleri iptal edildi
00:54
Ekvador'da silahlı grup, canlı yayın sırasında stüdyoyu bastı
00:29
İsrail, Hizbullah'ın güney Lübnan'daki İHA şefinin öldürüldüğü saldırıyı üstlendi
00:27
ABD Savunma Bakanı Austin'in kanser tedavisi gördüğü açıklandı
İşte Togg T10F’in merak edilenleri
İşte Togg T10F’in merak edilenleri
FOTO FOKUS
Ekvador'da silahlı grup, canlı yayın sırasında stüdyoyu bastı
Ekvador'da silahlı grup, canlı yayın sırasında stüdyoyu bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ