Pentagon: Umman Denizi'nde gelişmiş füze parçaları ele geçirdik05 Aralık 2019 Perşembe 03:00 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 03:04
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan Donanmasının Umman Denizi'nde İran'a ait olduğu sanılan silah ve gelişmiş füze parçaları ele geçirdiğini açıkladı.
Pentagon sözcüsü Sean Robertson, "İlk bulgulara göre, gelişmiş füze parçaları İran'a ait" dedi ancak ayrıntı vermedi.
Adlarının açıklanmasını istemeyen bazı Amerikalı yetkililer de, geçen hafta Umman Denizi'nde bir Amerikan destroyerinin şüphe üzerine Yemen'e gitmekte olan küçük bir tekneyi durdurduğunu söyledi.
Teknede yapılan aramada önemli miktarda gelişmiş füze parçaları bulunduğu ve bunlara el koyulduğunu belirten yetkililer, tekne personelinin de Yemen sahil güvenlik birimlerine teslim edildiğini aktardı.
Yetkililer, füze parçalarının Yemen'deki İran destekli Husilere gönderilmek istendiğini söyledi.
Kaynak: TRT Haber