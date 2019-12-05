Pentagon sözcüsü Sean Robertson, "İlk bulgulara göre, gelişmiş füze parçaları İran'a ait" dedi ancak ayrıntı vermedi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen bazı Amerikalı yetkililer de, geçen hafta Umman Denizi'nde bir Amerikan destroyerinin şüphe üzerine Yemen'e gitmekte olan küçük bir tekneyi durdurduğunu söyledi.

Teknede yapılan aramada önemli miktarda gelişmiş füze parçaları bulunduğu ve bunlara el koyulduğunu belirten yetkililer, tekne personelinin de Yemen sahil güvenlik birimlerine teslim edildiğini aktardı.

Yetkililer, füze parçalarının Yemen'deki İran destekli Husilere gönderilmek istendiğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber