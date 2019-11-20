Pentagon, İran'ın askeri gücü başlıklı bir rapor yayımladı. Savunma İstihbarat Ajansı'nın raporunda ABD gibi gelişmiş Batılı güçleri yenemeyeceğini bilen İran'ın, üç ana kabiliyete ağırlık vermeye çalışacağı ifade edildi.

Bu çerçevede İran'ın askeri doktrinini, muhtemel bir saldırıyı insani ve finansal bedelini ağırlaştıracak şekilde caydırma üzerine geliştirdiği belirtildi.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta da İran'ın kıtalararası balistik füze kapasitesi elde etme çalışmalarına devam etmesi. Daha hassas ve yıkıcı etkiye sahip balistik füzeleri konuşlandırmayı sürdüreceği vurgusu.

"Ulusal güvenlik stratejisi rejimin devamını sağlama üzerine kurulu"

İran yönetiminin füze ve insansız hava araçlarına yatırımı artıracağı, Birleşmiş Milletler'in silah ambargosunun 2020'de kalkmasıyla savaş uçağı ve modern tanklar almaya başlayacağına da raporda yer verildi.

İran'ın gelecek 10 yılda başka ülkelere müdahale veya müttefik ülkelerde kalıcı üsler kurmak gibi bölgede daha geniş çaplı operasyonlar yapabileceği belirtildi.

Raporda İran'ın askeri gücünün yanı sıra izlediği stratejiye de işaret edildi. Ulusal güvenlik stratejisinin rejime yönelik iç ve dış tehditleri bertaraf etme ve bölgede baskın bir güç olma hedefleri üzerine kurulu olduğu kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber