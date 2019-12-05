Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Londra'dan ana vatanınızı baba ocağınızı yurdunuzu ve mensubu olduğunuz milletinizi çok yakından takip ettiğiniz biliyorum.

Londra'dan ana vatanınızı baba ocağınızı yurdunuzu ve mensubu olduğunuz milletinizi çok yakından takip ettiğiniz biliyorum. Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemde dualarınızın desteklerinizin daima bizimle olduğunun farkındayım.

Bir kısmınız eğitim için bir kısmınız rıskı, bazılarınız ise ülkemizin vesayetle boğuştuğu dönemde kendisine daha iyi bir hayat kurmak için bu topraklara hicret ettiniz.

[Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Fotoğraf: AA]

Bugün bir kez daha Türkiye'deki akrabalarınızın, dostlarınızın selamını getirdik.

Bugün 2002'ye göre ekonomisini 3,5 kat büyütmüş, ihracat rakamlarında her sene rekora koşan bir Türkiye var. Bugün 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye var.

Bugün kendi milli güvenliği için hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen, dış politikası bağımsız bir Türkiye var.

Çok büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Türkiye emin ellerde. Bugün çok daha güçlü bir Türkiye var. Üzerinde oyun oynanan değil bölgesinde aktif rol alan bir Türkiye var.

Dünyada Türkiye'den daha çok mülteciye ev sahipliği yapan bir başka ülke yok. Bizim mülteciler için yaptığımız yatırımlar 30 milyar doları aştı.

Silah üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı ve tehdit üzerinden ülkemize kurulan tuzakların hepsi çöküyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ölüm, baskı, tehdit üzerinden ülkemize kurulan tuzaklar çöküyor. Türkiye'yi şantajla terbiye edeceğini sananlar mahcubiyet içinde.https://t.co/rclOa4iqaL pic.twitter.com/i8poueuyIn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 4, 2019

Türkiye'yi terörle, şantajla terbiye edeceklerini zannedenler, hedeflerine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor.

Biz oradayız ve orayı bu teröristlerden temizleyene kadar oradan çıkmayacağız. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Suriye topraklarında gözü olanlar orayı terk etsin.

Vatandaşlarımız ekonomik hayattaki başarılarını siyasete yansıtamıyor. Sizlerden daha örgütlü hareket etmenizi bekliyoruz.

Milli hassasiyetleri yüksek sivil toplum örgütlerine, birçok yere kıyasla Birleşik Krallık'ta daha fazla ihtiyacımız var. Bunun için çok daha örgütlü, organize ve dayanışma içinde hareket etmenizi bekliyoruz.

Terör örgütlerine bilabedel on binlerce tırla silah, mühimmat, araç gönderenler bize paramızla silah vermediler, araç gereç vermediler.

İslam bir barış dinidir. Dinimize asla terörü yaklaştıramazsınız, terörün yanına sıfat olarak İslam'ı koyamazsınız. Bu ifadeyi kullananları lanetliyorum.

Saygın ülkelerin saygısız bazı liderleri 'İslami terör' ifadesini kullanıyor. Bunu kabullenmemiz mümkün değil.

Kaynak: TRT Haber