Suriye Geçici Hükumeti, Rasulayn'da askeri polis karargahında toplandı. Toplantıda ilçenin son durumu değerlendirildi. İlçe dışındaki Rasulaynlılara eve dönüş çağrısı yapıldı.

Geçici Hükumet Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Rasulayn'da terör örgütü bitti. İlçede hayat normale dönmeye başladı. Rasulayn halkı evlerine dönsün. Kurtarılmış bölgeye insanlarımızın gelmesi lazım." dedi.

Yapılan çağrıda, geleceğin ilçe halkı ile el ele verilerek inşa edileceği, bunun için de eve dönüşlerin gerekli olduğu vurgulandı. Barış Pınarı Harekatı ile Rasulayn'da huzur ve güvenin sağlandığı da ifade edildi.

Geçici Hükumet Başkanı Abdurrahman Mustafa liderliğinde toplanan heyet, terörle mücadelede de kararlılık mesajı verdi.

Kaynak: TRT Haber