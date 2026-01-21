Çok Bulutlu 0.7ºC Ankara
Dünya
AA 21.01.2026 12:24

Pentagon, NATO marjındaki personel sayısını azaltmayı planlıyor

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), NATO'daki kuvvet yapısı unsurları ile danışma gruplarındaki personel sayısını azaltmayı planladığı duyuruldu.

Pentagon, NATO marjındaki personel sayısını azaltmayı planlıyor
[Fotograf: AA]

Washington Post'un konuya yakın askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump ve yönetimi, ABD'nin NATO ittifakındaki askeri varlığını azaltıyor.

Buna göre, NATO güçlerini eğitmeyi hedefleyen "Mükemmeliyet Merkezleri" dahil ittifak bünyesindeki 30'a yakın birimde ABD askeri personel sayısı düşürülecek.

Gelecek birkaç yıla yayılacak ve tahmini 200 kişiyi etkileyecek planlama kapsamında, NATO marjında görev süreleri sona erenlerin yerine yeni personel tayin edilmeyecek.

Enerji güvenliği, deniz savaşları, istihbarat dahil özel operasyon birimlerindeki personel katılımı da ya azaltılacak ya da ittifak bünyesinde başka birimlere kaydırılacak.

ABD'de eski Başkan Joe Biden döneminin bakanlık yetkilisi Lauren Speranza, açıklamasında, ABD'nin saha deneyimine dikkati çekerek, "Geri çekilmeyle beyin göçü yaşanacak." dedi.

"Gücü oranında" güçlü

Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde göreve geldikten sonra NATO'nun "daha iyi bir hal aldığını" öne sürerek, NATO ile iyi ilişkilerinin olduğunu ifade etmişti.

NATO'nun "ABD'nin gücü oranında güçlü olduğunu" savunan Trump, "Eğer biz NATO'nun yanında olmazsak, NATO çok güçlü olmaz." demişti.

