AA 21.01.2026 11:51

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da bir köye saldırarak araçları yaktı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine bağlı Orif köyüne düzenledikleri saldırıda, bölge halkına ait bir aracı ve 3 iş makinesini ateşe verdi.

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da bir köye saldırarak araçları yaktı
[Fotograf: AA]

Saldırıya ilişkin bilgi veren yerel kaynaklar, bir grup sivil İsrailli saldırganın, bölgede taş ocaklarında kullanılan ve Filistin vatandaşı İsam es-Safedi’ye ait 3 iş makinesi, bir araç ve çeşitli ekipmanları kundakladığını belirtti.

Filistin haber platformlarında paylaşılan bir video kaydında, buldozerler, ekipmanlar ve bir aracın alevler içinde kaldığı, yoğun siyah dumanın yükseldiği ve bir kişinin yardım çağrısında bulunduğu duyuluyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi’nin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 2025 yılı boyunca Batı Şeria’da 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybederken, 1090 kişiden oluşan 13 Bedevi topluluğu yerinden edildi.

Resmi Filistin verilerine göre, 2024 yılı sonunda Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sayısı yaklaşık 770 bine ulaştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’da kurulan yüzlerce yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde yaşamını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, bu faaliyetlerin iki devletli çözümün uygulanabilirliğini zayıflattığını vurguluyor.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
