Puslu -3.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.01.2026 09:33

Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü

Katil İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi, binaları patlattı.

Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü

Soykırımcı İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kenti ile orta kesimde yer alan Deyr Belah kentlerini havadan hedef aldı.

Ayrıca İsrail güçleri, kuzeydeki Şeyh Zayid kentinde saldırılardan geride kalan bina ve tesisleri havaya uçurdu. Patlamalar, Gazze kenti ve kuzey bölgelerinde hissedildi.

İsrail donanmasına ait savaş gemileri ise Gazze kentinin sahiline doğru makineli tüfekle ateş açtı. Gazze kentinin doğu bölgelerine de hem havadan hem karadan ateş açıldı.

Güneydeki Han Yunus kentinde ise doğu bölgeleri askeri araçlardan açılan yoğun ateşle hedef alındı.

Saldırılar sonucu can kaybı ya da yaralanma olduğuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
WSJ: Trump, danışmanlarına İran'a "kararlı" saldırı konusunda baskı yapmaya devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:53
Antalya'da 4 bin 663 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi
10:50
2025 Adalet Bakanlığı sınavları sonuçları açıklandı
10:47
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 122 bin 519 megavat oldu
10:32
Türk kültür tarihine bir ışık: Saraycık Testisi'nde Kutadgu Bilig izleri
10:11
Tüketici hakem heyetlerine 907 bin 515 başvuru yapıldı
10:02
Borsa güne 12.839,89 puandan başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni ve Yaşayan Hazineler Ödül Töreni
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni ve Yaşayan Hazineler Ödül Töreni
FOTO FOKUS
Arap aşiret lideri: Kürtler ile kardeşiz, ortak düşmanımız YPG
Arap aşiret lideri: Kürtler ile kardeşiz, ortak düşmanımız YPG
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ