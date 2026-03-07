Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.