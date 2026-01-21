Çok Bulutlu -1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.01.2026 12:06

DSÖ: Gazze'de 4 bini çocuk 18 bin 500'den fazla hasta tıbbı tahliyeye ihtiyaç duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Aralarında 4 bin çocuğun da bulunduğu 18 bin 500'den fazla hastanın, orada mevcut olmayan tedavi için Gazze'den tahliye edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

DSÖ: Gazze'de 4 bini çocuk 18 bin 500'den fazla hasta tıbbı tahliyeye ihtiyaç duyuyor

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün Gazze'deki 21 hastanın tıbbi tedavi için Ürdün'e tahliyesini desteklediğini belirten Ghebreyesus, dayanışması ve sürekli desteği için Ürdün'e teşekkür etti.

Ghebreyesus, "Aralarında 4 bin çocuğun da bulunduğu 18 bin 500'den fazla hastanın, orada mevcut olmayan tedavi için Gazze'den tahliye edilmesi gerekiyor. DSÖ, daha fazla ülkenin bu hastaları kabul etmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verdi.

Kudüs Bölge Mahkemesinin kararı sonrasında, Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Gazze'den bir hastanın işgal altındaki Batı Şeria'ya seyahat etmesine izin verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Ghebreyesus, bunun doğru yönde atılmış bir adım olduğunu vurguladı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Sıradaki Haber
Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
12:18
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşecek
11:54
Serbest bölgelerden geçen yıl 12,4 milyar doları aşan ihracat yapıldı
11:27
YÖKDİL/1 için başvuru süreci açıldı
11:24
Merkez Bankası rezervlerini artırmayı planlıyor
Sınır hattında 7/24 görev: Meriç’te botlu jandarma devriyesi
Sınır hattında 7/24 görev: Meriç’te botlu jandarma devriyesi
FOTO FOKUS
Arap aşiret lideri: Kürtler ile kardeşiz, ortak düşmanımız YPG
Arap aşiret lideri: Kürtler ile kardeşiz, ortak düşmanımız YPG
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ