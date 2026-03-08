Açık -2.5ºC Ankara
Dünya
AA 08.03.2026 05:21

İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

İran'dan İsrail'e yönelik düzenlenen misilleme saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok şehirde sirenler çaldı.

İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı bilgisi verildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, birkaç dakika aralıklarla İran'dan iki dalga halinde ateşlenen İran füzeleri nedeniyle İsrail'in kuzeyinde liman kenti Hayfa dahil birçok bölgede sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Bölgede yaşayan yüz binlerce İsraillinin bir süre sığınaklarda beklemek zorunda kaldığına işaret edilen haberde, füzelerin çok başlıklı olmadığı ve bazı füzelerin açık alanlara düştüğü ileri sürüldü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın söz konusu misillemelerinde ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda petrol deposunu hedef aldığını açıklamış, İran Devrim Muhafızları Ordusu, buna karşılık Hayfa'daki bir rafineriyi hedef aldıklarını açıklamıştı.

Lübnan'daki Hizbullah'ın da düzenlediği roketli saldırılar nedeniyle İsrail'in kuzey kentlerinde sirenler zaman zaman devreye giriyor.

